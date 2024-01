Krapfen für den guten Zweck: Kiwanis-Club Klagenfurt will Kindern helfen

Veröffentlicht am 17. Januar 2024, 08:08 / ©Kiwanis-Club Klagenfurt

Frei nach dem Motto „Gemeinsam Gutes tun… Krapfen bestellen – Kindern helfen“ veranstaltet der „Kiwanis“-Clubs Klagenfurt auch in diesem Jahr wieder seine beliebte Charity-Krapfen-Aktion. Bei dieser kann man Krapfen kaufen, die dann sogar persönlich vom Kiwanis-Club ausgeliefert werden. Gleichzeitig tut man auch noch Gutes, der Erlös, der bei der Aktion erwirtschaftet wird, geht nämlich an bedürftige Kinder aus der Umgebung. „Mit den Erlösen unterstützen wir verschiedene regionale Projekte und Organisationen, die sich für das Wohl von Kindern einsetzen“, konkretisiert man das noch einmal gegenüber 5 Minuten.

Werden dieses Jahr erstmals über 8.000 Krapfen verkauft?

In den Vorjahren konnte man bereits durchschnittlich um die 6.000 Krapfen jährlich verkaufen, heuer möchte man erstmals über die 8.000er-Grenze kommen. „Nächstes Jahr hoffen wir vielleicht die Schallmauer von 10.000 verkauften Krapfen zu erreichen“, wagt man einen Blick in die Zukunft.

So kommt ihr an die Krapfen

Geliefert werden die Krapfen dieses Jahr am 9., 12. und 13. Februar. Bestellungen mit Wunsch-Lieferdatum soll man an die Mail-Adresse [email protected] senden oder unter der Telefonnummer +43 664 1311931 bekanntgeben. Kostenpunkt für einen Karton mit 20 Krapfen: 39 Euro. Außerdem können sich Freiwillige, die bei der Auslieferung der Krapfen an den besagten Tagen helfen möchten, ebenfalls beim „Kiwanis“-Team melden. „Wir suchen noch Unterstützer“, meint man gegenüber 5 Minuten jedenfalls abschließend.