Veröffentlicht am 17. Januar 2024

Im Vorjahr holte sich die Bäckerei Café Kranich den ersten Platz – wir haben berichtet – und auch heuer macht sich das Lifestyle-Magazin „Falstaff“ wieder auf die Suche nach den besten Krapfen aus allen Bundesländern. In Kärnten landeten neben dem Betrieb aus St. Peter am Ottersbach auch die Bäckerei Martin Auer aus Graz oder die BrotBar aus Kaindorf im Top-10-Ranking, welches sich aus den Wünschen der Falstaff-Community zusammensetzt. Wer das endgültige Rennen macht, wird nun in einem Online-Voting entschieden.

Top-10-Ranking: Wo gibt es die besten Krapfen der Steiermark? Bäckerei Café Kranich, St. Peter am Ottersbach

Kristinas Meisterkonditorei, Graz

Martin Auer, Graz

BrotBar Cafe-Bäckerei, Kaindorf

dein Brotheld, Kaindorf

Kurkonditorei, Bad Radkersburg

Mehlveredelung Uller, Feldbach

Bäckerei Ferdinand Teschl, Heiligenkreuz am Waasen

Bäckerei Sorger, Graz

Bäckerei Brandl, Pöls-Oberkurzheim Quelle: www.falstaff.com