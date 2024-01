Gefrierender Regen: Glatteis- und Kältewarnung in mehreren Bundesländern

Die ausgeprägte Warmfront eines Atlantiktiefs legt sich am Mittwoch. „Da die kalten Luftmassen in den Niederungen nur zögerlich ausgeräumt werden, besteht an der Alpennordseite zunehmend Glättegefahr durch gefrierenden Regen“, warnt die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ). Für Teile der Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg gilt diesbezüglich am Mittwochvormittag die Warnstufe Rot. Aktuelle Warnungen findest du hier.

©Screenshot UWZ Screenshot UWZ Warnkarte (Stand 17.01.2024 8.30 Uhr)

„Erhöhte Unfallgefahr durch auftretende Glätte“

Auch die GeoSphere warnt am Mittwochmorgen vor Glatteis in mehreren Bereichen, vorallem in den Bundesländern Öberösterreich, Niederösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg. Dadurch komme es zu erhöhter Unfallgefahr. Außerdem seien lokale Beeinträchtigungen im Straßenverkehr sowie auf Geh- und Radwegen möglich. Beeinträchtigungen durch auftretende Glätte werden insbesondere im Frühverkehr erwartet. „Die Kombination aus warmer Luft in der Höhe (Warmfront) und bodennah kalter Luft birgt Gefahr für Glatteis. Von Westen her breitet sich nämlich etwas Regen aus, welcher vom nördlichen Flachgau bis hin zum Zentralraum und Mühlviertel für Glätte sorgen kann“, erklären die Wetterexperten.

©Screenshot GeoSphere Screenshot GeoSphere (Stand 17.01.2024 8.30 Uhr)

Wetterprognose für Mittwoch

In Tirol und in Vorarlberg regnet es laut Prognose bereits am Vormittag häufig. In Becken und Tälern ist dabei mit glatten Straßen und Wegen durch gefrierenden Niederschlag zu rechnen. Bis zum Abend setzt schließlich auch in den Landesteilen nördlich der Donau sowie vereinzelt auch in Osttirol, in Kärnten sowie in Salzburg Niederschlag ein.Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich meist zwischen minus 1 und plus 7 Grad. In mittleren Höhenlagen seien 8 bis 11 Grad möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.01.2024 um 08:57 Uhr aktualisiert