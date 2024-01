Neues Projekt soll helfen, Öffi-Probleme rund um Koralmbahn zu beheben

Veröffentlicht am 17. Januar 2024, 09:41 / ©ÖBB/emedia

In weniger als zwei Jahren soll es von Klagenfurt nach Graz in deutlich weniger als einer Stunde gehen. Die Koralmbahn steht also „kurz“ vor der Fertigstellung, Probleme rundherum sind jedoch noch nicht behoben. Dabei soll auch ein neues Projekt, das staatliche Förderungen erhofft, mithelfen. „Mobireg“ soll unter der Leitung von Katharina Kubelka Gemeinden und Unternehmen unterstützen, die Öffi-Probleme rund um die Koralmbahn zu verringern.

In St. Paul im Lavanttal stationiert

Themen sind vor allem altersgerechte Mobilität und „Last Mile“ bzw. „First Mile“ Problematiken im ländlichen Raum. Stationiert wird das Projekt, das neben staatlichen Förderungen auch von einer Förderung der „Babeg“ profitieren soll, in St. Paul im Lavanttal sein – einer der großen neuen Knotenpunkte der Koralmbahn.

„Kärnten wurde zu einem Bundesland der Autofahrer“

„Ich halte das Mobilitätslabor für eine große Chance, um die Potenziale der Koralmbahn bestmöglich für unsere Region umzusetzen“, meint etwa der Bürgermeister von St. Paul im Lavanttal, Stefan Salzmann. Der ländliche Raum und dessen Anbindung an den öffentlichen Verkehr habe in der Vergangenheit keine große Priorität gehabt, „Kärnten wurde auch durch die Zersiedelung zu einem Bundesland der Autofahrer“, so Salzmann weiter.

Wissen soll „über Gemeindegrenzen hinweg“ genutzt werden

Das Wissen der Verkehrsplaner möchte man „über die Gemeindegrenzen hinweg nutzen“. „Ich gehe davon aus, dass die Gemeinden ihre zukünftigen Aufgaben mit Mobireg besser lösen werden, als auf sich alleine gestellt“, meint Salzmann, der sich aktiv für St. Paul als künftigen Standort des Mobilitätslabors eingesetzt hat, abschließend.