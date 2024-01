Wetter bringt nur kurze „Wärme-Entspannung“ – danach wird es wieder kalt

In den letzten Tagen war es in Kärnten winterlich kalt. „Nicht ungewöhnlich für die Jahreszeit“, wie die Andreas Mannsberger von der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten berichtete. Nun soll es aber heute und morgen etwas wärmer werden. Die Temperaturen liegen am heutigen Mittwoch im knappen Plus-Bereich bei bis zu drei Grad, am Donnerstag kann es dann durchaus bis zu sieben Grad in manchen Kärntner Regionen haben.

Achtung: Gefrierender Regen am Donnerstag möglich

Da der Tag regnerisch beginnt, ist aber auch mit einer Gefahr zu rechnen: „In den Tälern und im Becken sind gefrierender Regen und Straßenglätte zu befürchten“, so die „GeoSphere“. Bereits Freitag Früh zieht aber schon wieder die nächste Kaltfront auf. Richtig kalt wird es dann am sonnigen Samstag.

Am Wochenende wird es kaum Plusgrade geben

Oft ist sogar mit Dauerfrost zu rechnen, erklären die Meteorologen. Die Tiefsttemperaturen liegen dabei, nach aktuellem Stand, sowohl am Samstag als auch am Sonntag bei minus 10 Grad, die Höchsttemperaturen erreichen kaum bis gar nicht die 0-Grad-Marke.