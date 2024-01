In Lift „gefangen“: Feuerwehr musste zwei Personen befreien

Veröffentlicht am 17. Januar 2024, 10:02 / ©FF Föderlach

In den frühen Morgenstunden wurden heute die Feuerwehr Föderlach und die Polizei zu einem Gewerbebetrieb in Föderlach alarmiert. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass zwei Personen in einem Lift „eingesperrt“ waren und nicht mehr raus konnten. „Umgehend wurden sie aus ihrer misslichen Lage befreit“, berichten nun die Florianis aus Föderlach auf Facebook. Nach knapp 30 Minuten konnte auch die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden.