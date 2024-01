Neues Modegeschäft für Klagenfurt: „Miramira“ zieht am Alten Platz ein

Tolle Neuigkeiten aus Klagenfurt! Am Alten Platz hat eine spanische Franchise-Modemarke Einzug gehalten. Die Produkte von „miramira“ sollen dabei nicht nur stylisch, „sondern auch multifunktional, unisex, austauschbar oder erweiterbar“ sein, erklärt die Stadt Klagenfurt auf Facebook in einem Posting. Das Unternehmen setze auf Nachhaltigkeit und Qualität und habe zahlreiche „Vintage-Redesign-Stücke“, die upgecycelt wurden. Die Modemarke ist am alten „Zwick“-Standort am Alten Platz 29 eingezogen.