Zwei Podestplätze: Kärntens Snowboard-Asse zeigen in Bad Gastein auf

Sabine Schöffmann wurde in Bad Gastein Zweite.

Veröffentlicht am 17. Januar 2024, 10:55 / ©LPD Kärnten/Hannes Krainz

In Bad Gastein hat gestern der Parallelslalom stattgefunden – mit dabei auch einige Kärntner. Zwei von ihnen konnten sich sogar am Podium platzieren. Sabine Schöffmann war nach Platz 7 in der Qualifikation souverän ins Finale gefahren, wo sie der Deutschen, Ramona Hofmeister, knapp den Vortritt lassen musste.

Zwei weitere österreichische Podestplätze

Neben Schöffmann waren jedoch noch drei weitere Österreicher zumindest im Halbfinale vertreten. Bei den Herren matchte sich Arvid Auner im großen Finale mit Maurizio Bormolini, der sich gegen den Österreicher um 14 Hundertstel durchsetzen konnte. Im kleinen Finale ging es im Österreicher-Duell zwischen Fabian Obmann und Benamin Karl um den dritten Podestplatz, den sich schließlich der Kärntner Obmann schnappen konnte.