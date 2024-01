Ex Oliver stichelt wieder: Hat Amira Pocher einen Neuen?

Auf Fotos, die der deutschen „Bild“-Zeitung vorliegen, sieht man die gebürtige Klagenfurterin, Amira Pocher, jedenfalls, wie sie von einem Mann von hinten umarmt wird. Die Umarmung wirkt vertraut, auch von Küssen ist in Medien die Rede. Da werden die Gerüchte gleich wieder laut, dass die Moderatorin einen Neuen hätte. Bei diesem soll es sich übrigens um Moderatoren-Kollege Christian Düren handeln.

„Ich lade alle Leute aus Düren herzlich ein“

Ihr Ex-Partner Oliver Pocher ließ die Chance jedenfalls nicht ungenützt und stichelte auf Instagram in Richtung der beiden. Gestern war er nämlich in Aachen auf der Bühne, in seiner Insta-Story lud er jedenfalls „alle Leute aus Düren herzlich ein“. Das sei direkt um die Ecke, meinte er dort – und tatsächlich ist Düren nicht so weit von Aachen entfernt. Nur ein Zufall also?

Noch kein offizielles Statement

Doch heute ging es dann auch weiter. „Solange es kein Statement vom zufälligen, gemeinsamen Anwalt gibt, sind es nur widerliche Gerüchte“, stichelt er mit einem klaren Verweis auf jene Gerüchte, die sich vor einigen Wochen rund um Motivationscoach Biyon Kattilathu und Amira gerankt haben. „Einfach nur Freunde, die sich mal treffen, der Christian ist da sehr selbstlos“, kann man weiter in der Story von Pocher lesen – der Sarkasmus ist dabei deutlich rauszuhören. Noch haben sich jedenfalls weder seine Ex Amira noch Düren zu den Gerüchten geäußert.