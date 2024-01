Herzerwärmend: Winterjacken und Geldspende für Notschlafstelle gesammelt

Hunderte Besucher des CITYPARK sind diesem Aufruf gefolgt. So konnte Center-Manager Waldemar Zelinka nun mehrere hundert funktionstüchtige und vor allem wärmende Winterjacken sowie den Betrag von 1500 Euro an die Caritas-Winternotschlafstelle übergeben. „Ein großes DANKE geht an unsere Kundinnen und Kunden! Denn niemand soll im Winter frieren und schon gar nicht auf der Straße schlafen müssen!“, freut sich der Center-Manager über den Erfolg der gemeinsamen Aktion mit der Caritas Winternotschlafstelle. Stefan Bottler-Hofer von der Caritas, der die Spenden für die Winternotschlafstelle entgegennahm, freute sich: „Wir erleben gerade einen verstärkten Bedarf an wärmenden Jacken. Deshalb sind wir sehr dankbar für diese Spende, die den Bedürftigen nicht nur körperlich Wärme bringt, sondern auch ein Zeichen gibt, dass andere an sie denken“.

Caritas Winternotschlafstelle

Die Kosten für die Caritas belaufen sich pro Nacht und Verpflegung pro Person auf ca. 15 Euro und Hygieneartikel pro Woche auf 30 Euro. Um die Einrichtung bis Anfang April offen zu halten und obdachlosen Menschen eine warme Unterkunft in kalten Winternächten anbieten zu können, werden laufend Spenden benötigt. „In der Einrichtung bekommen täglich bis zu 40 Personen eine warme Nächtigungs-möglichkeit, Essen und Beratung. Mit der Spende vom CITYPARK haben viele Menschen einen warmen Schlafplatz mit Verpflegung. Dafür sind wir sehr dank-bar!“, so Stefan Bottler-Hofer von der Caritas.