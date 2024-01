Thomas Ferk ist der neue Obmann der VinziWerke

Morgen, am 18. Jänner 2024, werden die VinziWerke 34 Jahre alt. Für die Organisation ist es der erste Gründungstag, der ohne ihren Gründer Pfarrer Wolfgang Pucher begangen wird. Gleichzeitig markiert er einen Umbruch: Nach fast 25 Jahren ehrenamtlicher Arbeit in der Vinzenzgemeinschaft Eggenberg, 17 davon als Obmann, verabschiedet sich Peter Pratl in den wohlverdienten „Vinzi-Ruhestand“. Aber nicht alles ist neu: In einer außerordentlichen Generalversammlung wurde Thomas Ferk, Gründungsmitglied der VinziWerke, in der vergangenen Woche zum neuen Obmann gewählt.

Neuer Obmann der Vinzenzgemeinschaft Eggenberg

Thomas Ferk wurde 22. Dezember 1966 in Graz geboren und ist in Graz-Eggenberg aufgewachsen. Bereits seit seinem siebten Lebensjahr steht er in einer engen Verbindung zur Pfarre St. Vinzenz und Pfarrer Pucher: Als Ministrant und Jungschar-Mitglied gestaltete er die Jugendarbeit aktiv mit, als Pfarrgemeinderatsmitglied später auch die Aktivitäten der Pfarrgemeinde. In der Studienzeit nahmen er und seine heutige Frau Michaela an der von Pfarrer Pucher organisierten Reise „auf den Spuren des Hl. Vinzenz“ in Frankreich teil, die als Geburtsstunde der VinziWerke gilt.

©VinziWerke Der neue Vorstand mit Koordinatorin Amrita Böker

„Für mich ist es nach 17 Jahren an der Zeit, das Kapitel ‚VinziWerke‘ zu beenden„

„Wie eine große Familie haben wir gemeinsam sehr schöne, aber auch herausfordernde Zeiten erlebt. Das Ableben von Pfarrer Pucher gehört sicher zu den letzteren. Doch in den vergangenen 34 Jahren ist es ihm gemeinsam mit vielen engagierten haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen gelungen, die VinziWerke auf ein stabiles Fundament zu stellen. Ich bin sehr froh, dass mit Thomas Ferk ein Gründungsmitglied die Obmannschaft übernimmt, der die VinziWerke in ihrem Ursprung und ihrer DNA verinnerlicht hat. Für mich ist es nach 17 Jahren an der Zeit, das Kapitel ‚VinziWerke‘ zu beenden und damit auch Raum für frische Ideen und Konzepte zu schaffen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Den Mitarbeiter*innen wünsche ich für diese Aufgabe viel Kraft, bin aber auch überzeugt, dass sie ihr gewachsen sind“, unterstreicht Peter Pratl zum Abschied.