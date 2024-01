Stromnetz Graz schließt „Smart Meter“-Projekt ab

Ziel des Projektes war die gesetzlich geforderte Integration der innovativen Smart Meter-Stromzähler in das bestehende Stromnetz. Das Projekt wurde von der Stromnetz Graz, der 100-prozentigen Tochterfirma der Energie Graz, im Jahr 2015 offiziell gestartet – die erste Smart Meter-Installation erfolgte im Dezember 2018. Seitdem wurden 95 Prozent der Zähler im Netz der Stromnetz Graz auf Smart Meter umgebaut, insbesondere in den Jahren 2021 bis 2023 folgten die wesentlichen Installationen. Mit einer Investitionssumme von rund 50 Millionen Euro konnte ein bedeutender Schritt in Richtung einer modernen und effizienten Energieversorgung für die Grazer gesetzt werden. Denn Smart Meter ermöglichen eine automatische, zeitnahe und auf die Wünsche der Kunden abgestimmte Erfassung von Verbrauchsdaten.

Rund 185.000 Smart Meter montiert

Michael Seiser, Projektleiter der Stromnetz Graz, und sein Team haben in knapp 100.000 Arbeitsstunden rund 185.000 Smart Meter montiert. Gemeinsam mit den Lieferanten Sagemcom, Landis+Gyr, Siemens und der A1-Telekom setzte die Stromnetz Graz nicht nur die gesetzlichen Vorgaben in Hinblick auf die Anforderungen an Zähler, IT-Systeme und Zeitplänen um, sondern stellte auch sicher, dass die IT-Sicherheitsanforderungen im Bereich des Smart Metering mit denen des Bankensektors vergleichbar sind. „Der Abschluss des Smart Meter-Roll-Outs markiert einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen, denn mit dieser modernen Technologie sind wir in der Lage, nicht nur den Energieverbrauch genauer zu erfassen, sondern auch einen Beitrag zur nachhaltigen Energiezukunft zu leisten.“ – so Gerhard Krampl und Michael Hierzenberger, die beiden Geschäftsführer der Stromnetz Graz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.01.2024 um 14:44 Uhr aktualisiert