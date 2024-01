„Mieten spürbar gestiegen“: Ergebnisse der AK-Wohnkostenstudie jetzt da

Allgemein ist die anhaltende Teuerung, die auch für hohe Energiekosten und steigende Betriebskosten sorgt, Hauptursache für die hohen Wohnkosten. „Während niedrigere Preise bei gemeinnützigen Bauvereinigungen eine klar preisdämpfende Wirkung haben, wird die Schere zwischen dem gemeinnützigen und dem privaten Wohnbereich immer größer“, so die Arbeiterkammer (AK) Kärnten.

„Belastung durch die Wohnkosten ist gestiegen“

Obwohl gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften und -gesellschaften mit dem Hauptziel des tendenziell günstigeren Wohnraumes für die Bevölkerung handeln, sind auch hier die Preise angestiegen. „Verglichen mit 2021 ist die Belastung durch die Wohnkosten gestiegen. Mieter von gemeinnützigen Wohnungen, sowie Eigentümer fühlen sich jedoch spürbar weniger finanziell belastet als Privatmieter“, erklärt Eric Kirschner, Studienautor des Joanneum Research, die die Studie mit der AK durchgeführt haben.

Zufriedenheit im gemeinnützigen Sektor und bei Eigentümern gestiegen

Im privaten Sektor sind dabei weiterhin höhere Preisanstiege zu beobachten als im gemeinnützigen Wohnbau. Mit ein Faktor neben der Teuerung seien auch befristete Mietverträge. Diese spielen im gemeinnützigen Wohnbau keine Rolle. Grundsätzlich würde man in Villach, Klagenfurt und Klagenfurt-Land am teuersten und in Völkermarkt und St. Veit am günstigsten leben, so die AK. Generell seien die Mieter aber eher zufrieden, da es ein großes, bestehendes Angebot an leistbarem und gemeinnützigem Wohnraum gebe, der preisdämpfend auf die Wohn- und Mietkosten wirke. Beim privaten Wohnbau würden dahingegen vor allem kleine Wohnungen zu überhöhten Preisen den Markt prägen. Bei Mietern und Eigentümern ist die Zufriedenheit im Vergleich zu 2021 angestiegen, im privaten Wohnbereich ist eine Verschlechterung zu beobachten.

Das fordert nun die Arbeiterkammer

„Wichtig ist, dass der gemeinnützige Wohnbau auch außerhalb des Zentralraums weiter forciert wird. Mit der strategischen Sicherung von benötigten Flächen soll der Bedarf künftig gedeckt werden“, fordert AK-Präsident Günther Goach. Vor allem in Unterkärnten und in Hinblick auf die Koralmbahn könne man von einer weiteren Erhöhung der Grundstückspreise ausgehen. Die AK Kärnten fordert nun, finanziellen Spielraum gemeinnütziger Wohnbaugenossenschaften sicherzustellen, außerdem einen Ausbau von Wohnraum gemeinnütziger Bauvereinigungen außerhalb des Zentralraums. Zudem sollen administrative Hürden und befristete Mietverträge abgeschafft werden. Die Arbeiterkammer fordert im letzten Punkt aber zumindest „die Anhebung der Mindestbefristung von aktuell drei auf fünf Jahre“. Detaillierte Studienergebnisse findet ihr hier.