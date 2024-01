Klagenfurterin für unentwegten Einsatz im Sport ausgezeichnet

Am 10. Juli 1973 begann Johanna Kogler ihre Lehre zur Bürokauffrau im Textileinkauf in der damaligen Konsum-Zentrale in Klagenfurt. 1992 begann ihre Karriere beim Kärntner Fußballverband. Über 26 Jahre erledigte Kogler ihre Aufgaben bis zu ihrer Pensionierung 2018 hingebungsvoll und zuverlässig. Für ihren unermüdlichen Einsatz im sportlichen Bereich, insbesondere für die Unterstützung des Fußballvereins SK Austria Klagenfurt hat Johanna Kogler nun die Dank- und Anerkennungsurkunde überreicht bekommen.