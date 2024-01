Swifties eroberten Graz: Nächste „ParTay“-Nacht bereits geplant

Das PPC, normalerweise bekannt für seine alternativen Klänge, mutierte an diesem Abend zur Pilgerstätte der Swifties. Die Tickets gingen weg wie warme Semmeln – online waren sie bereits Tage vor dem Event vergriffen, und nur die glücklichen Last-Minute-Besucher konnten noch an der Abendkasse ihre Eintrittskarten ergattern.

Graz erlebte eine regelrechte Taylor-Swift-Mania!

Taylor Swift erobert die Musikwelt im Sturm. Hit um Hit stürmt die Charts, und die US-Amerikanerin hat im Laufe der Jahre eine treue Fangemeinschaft um sich geschart. Die „Swifties“, wie sich die Anhänger von Taylor Swift liebevoll nennen, haben bereits in Wien die Tanzflächen erobert und erreichten nun am Samstagabend die steirische Landeshauptstadt. Der Startschuss für das Spektakel namens „ParTAY“ im PPC fiel am Samstag, dem 13. Jänner 2024, um 21 Uhr. Das Geschlechterverhältnis im Publikum erstaunlich ausgeglichen, entgegen dem weitverbreiteten Klischee, dass nur Mädchen und junge Frauen Taylor Swift hören.

Nächste „ParTay“ am 16. März

Die Organisatorinnen Lisa und Julia Lindner hatten die Vision, bei dieser Party eine eigene kleine Welt zu kreieren – ein Ort, an dem man singen und tanzen kann, als würde niemand zuschauen. Die Grazer begrüßten dieses Vorhaben enthusiastisch und ließen sich von den Worten Taylor Swifts inspirieren: „Shake it off, shake it off!“ Und wie von den Organisatorinnen bereits angekündigt, wird am 16. März 2024 im PPC am Main Floor erneut zu den Hits von Taylor Swift das Tanzbein geschwungen. Getreu dem Motto der Sängerin: „It’s a love story, baby just say yes!“

