Pensionist verursachte Brand durch Schweißarbeiten

Gegen 13 Uhr kam es am gestrigen Dienstag zum Einsatz, nachdem ein Wirtschaftsgebäude in Brand geraten war. Ein 74-Jähriger hatte zuvor in seiner Werkstätte gearbeitet, als er selbst den Brand nach dem Mittagessen wahrnahm – 5 Minuten berichtete.

Löschversuche schlugen fehl

Eigenständige Löschversuche schlugen fehl, woraufhin der Mann die Einsatzkräfte alarmierte. Sowohl die Werkstatt als auch der unmittelbar anschließende Getreidekasten brannten trotz des bemühten Löscheinsatzes von rund 50 Einsatzkräften der Feuerwehr nieder. Verletzt wurde jedoch niemand.

Ermittlungen führten zur Ursache

Heute durchgeführte Ermittlungen eines Bezirksbrandermittlers ergaben, dass die wohl kurz zuvor durchgeführten Schweißarbeiten des Mannes den Brand in der Werkstatt ausgelöst haben dürften. Dabei weitete sich ein vorerst entstandener Glimmbrand auf die dortige Holzkonstruktion aus. Anhaltspunkte für etwaige weitere Brandursachen konnten bislang nicht ermittelt werden.