Scheindrogen: Polizei überführte mutmaßlichen Dealer in Villach

Nach umfangreichen Ermittlungen des operativen Kriminaldienstes des Villacher Stadtpolizeikommandos wurden am Abend des 13. Jänners 2024 zwei Männer im Alter von 41 und 29 Jahren beim Verkauf von Suchtmitteln im Stadtgebiet von Villach auf frischer Tat ertappt.

Dealer festgenommen

„Einer der Männer war im Besitz von zwei Päckchen, gefüllt mit mehreren hundert Gramm braunem und rund hundert Gramm weißem Pulver“, schildern die Beamten, welche die Päckchen in der Folge sicherstellten und die beiden Slowenen vorläufig festnahmen. Doch bei einer genaueren Überprüfung des angeblichen Suchmittels staunten auch sie nicht schlecht.

Päckchen waren präpariert

Denn tatsächlich waren die Päckchen so präpariert worden, dass sich lediglich an der Oberfläche kleine Mengen von Kokain und Heroin befanden. „Darunter war eine andere Substanz“, so die Polizisten. Dem Empfänger sollte also lediglich vorgetäuscht werden, dass es sich um Suchtmittel handelt. „Die Männer wurden einvernommen und werden neben Übertretungen nach dem Suchmittelgesetz auch wegen versuchten Betrugs angezeigt“, heißt es abschließend.