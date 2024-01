Ärger bei Einreise: Arnold Schwarzenegger vom Zoll angehalten

Veröffentlicht am 17. Januar 2024, 16:37 / ©BKA / Andy Wenzel

Vom Flieger aussteigen, Koffer holen, beim Zoll vorbei und schon geht die Reise weiter – So hätte die Ankunft von Arnold Schwarzenegger am Flughafen München aussehen sollen. Aber nichts da, der Zoll kam ihm in die Quere. Nun steckt der „Terminator“ nun schon seit Stunden beim Zoll fest.

Luxus-Uhr sorgt für Probleme

Der Grund: Arnie reiste mit einer wertvollen Luxus-Uhr der Marke Audemars Piguet im Gepäck. Dieses teure Stück aus seinem Privatbesitz wollte Schwarzenegger beim „World Climate Summit“ in Kitzbühel versteigern lassen. Ob es so weit kommt, ist noch unklar.

Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung

Wie das deutsche Medium „Bild“ berichtet, ermittelt das Zollamt wegen Steuerhinterziehung gegen den „Terminator“. Nach den Einfuhrbestimmungen hätte Schwarzenegger die Luxus-Uhr nämlich beim Zoll melden sollen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.01.2024 um 16:40 Uhr aktualisiert