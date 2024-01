KAC: Nachfolger von Vereinspräsidentin Heidi Goëss-Horten steht fest

Nachfolger von Vereinspräsidentin Heidi Goëss-Horten ist der seit ihrem Tod im Juni 2022 als geschäftsführender Vizepräsident amtierende Johannes Schwaiger. Der Klagenfurter Unternehmer ist seit 2014 Vorstandsmitglied des EC-KAC und zeichnete in dieser Dekade für die Umgestaltung und Modernisierung der Vereinsstruktur verantwortlich. Dem neu gewählten Vorstand gehören zudem Wilhelm Schasche als Schriftführer und Johann Neuner als Kassier an. Neuer Vizepräsident ist Hellmuth Reichel.

Vier neue Vereinsmitglieder

„Ich bedanke mich bei den Mitgliedern für ihr Vertrauen, es ist eine Ehre, dem Verein, dem ich seit Jahrzehnten eng verbunden bin, zukünftig als Präsident vorzustehen“, erklärt Schwaiger in einer ersten Reaktion. In der Generalversammlung am Dienstagabend gab sich der EC-KAC zudem neue Vereinsstatuten: „Wir haben auch vier neue Vereinsmitglieder aufgenommen, die uns perspektivisch einen Generationswechsel im Führungsgremium unseres Vereins ermöglichen werden. So sind die rechtlichen Grundlagen für eine Erneuerung auch auf Funktionärsebene gelegt“, gibt Schwaiger einen Ausblick auf die nähere Zukunft.

Kosten im Griff

Die Organisationsstruktur sei in ihren Grundzügen funktionell und zukunftsfit, die infrastrukturelle Frage sei für die nächsten 30 Jahre geklärt. „Damit haben wir auch die Kosten im Griff“, versichert der neu gewählte Präsident. „Der EC-KAC kann mit viel Zuversicht in die Ära nach Heidi Goëss-Horten gehen, deren finanzielles Engagement in den vergangenen Jahrzehnten das Fundament für die gedeihliche Entwicklung der beiden Standbeine unseres Vereins, dem Profibereich und der Nachwuchsabteilung, gebildet hat“, schließt Schwaiger.