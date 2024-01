26-Jährige ist neue Bezirksgruppenobfrau in Villach-Land

Am Foto: Bezirksgruppenobfrau Hannah Widnig

„Hannah Widnig und ihr Team sind die richtige Besetzung, um den Wirtschaftsraum Villach Land weiterzuentwickeln“, ist Wirtschaftsbund-Direktorin Sylvia Gstättner überzeugt. Die frisch gewählte Obfrau hat bereits einiges an Erfahrung in der Interessenvertretung sammeln können. So setzt sie sich schon seit Jahren als Funktionärin bei der Jungen Wirtschaft für die Interessen ihrer Unternehmerkollegen ein. Nun stellt sie sich neuen Herausforderungen im Kreise des Wirtschaftsbundes. Auch Wirtschaftsbund-Landesgruppenobmann Jürgen Mandl freut sich auf die Zusammenarbeit.

Neue Herausforderung für Hotelier-Größe

„Angesichts der aktuellen Herausforderungen ist es entscheidend, innovative Konzepte zur Mitarbeitergewinnung zu fördern. Wir setzen uns für effiziente Genehmigungsverfahren von Arbeitskräfte aus dem Ausland und für die Erweiterung der RWR-Card ein“, erklärt Widnig. „Außerdem werden wir nie müde werden, nach neuen Lösungen für diese Probleme und alle anderen Herausforderungen zu suchen“, schließt die neue Bezirksobfrau.