Line-up steht: Diese Acts erwarten euch beim Nova Rock 2024

Das Nova Rock Festival ist DER Hotspot für alle Rock-, Metall- und Punk-Fans. Kein Wunder, bei den beliebten Acts. Main-Acts wie Green Day, Maneskin, Bring me the horizon, Avril Lavigne und Co. werden vom 13. bis 16. Juni 2024 die Bühnen in Nickelsdorf, Burgenland, wieder zum Beben bringen. Welche Acts euch noch erwarten, findet ihr hier im Line-up.