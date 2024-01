Charity-Kunstauktion für Kärntner Hochwasseropfer

Kunst für den guten Zweck: Am kommenden Freitag werden im Rahmen einer Charity-Auktion Kunstwerke von Peter Perdacher in der Stadtgalerie am Minoritenplatz in Wolfsberg versteigert. Ab 14 Uhr besteht die Möglichkeit der Kunstbesichtigung. Die tatsächliche Versteigerung der Kunstobjekte startet dann um 18 Uhr. Der Erlös kommt Hochwasseropfern aus den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg zugute. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Dorian Melcher.