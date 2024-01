Tödlicher Unfall: Mann (50) von Müll-Lkw zerquetscht

Neustadtl an der Donau

Ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Perg und ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten waren am Mittwoch, dem 17. Jänner 2024, gegen 7.30 Uhr, mit einem Lkw mit Müllentsorgungsarbeiten beschäftigt. Der 35-Jährige lenkte den Lkw zu einem landwirtschaftlichen Anwesen im Gemeindegebiet von Neustadtl an der Donau – Kleinwolfstetten und hielt diesen auf einer abschüssigen Straße an.

LKW kippte

Als der 50-Jährige die Müllpresse betätigte, dürfte der Lkw nach hinten zu rutschen begonnen haben. In der Folge kam der Lkw von der Straße ab und kippte um. Dabei dürfte er den 50-Jährigen unter sich begraben haben. Der 50-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Der 35-Jährige konnte noch rechtzeitig die Fahrerkabine verlassen und blieb unverletzt.