200.000 Euro vom Land: Sonderförderung rettet Theaterstück

Inflation und Teuerung hatten den gemeinsamen Theaterausschuss des Landes Kärnten und der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee gezwungen, das Schauspiel „Mein Freund Harvey“ aus dem Spielplan 2024/25 des Stadttheaters Klagenfurt zu streichen. Nun kann die Koproduktion mit dem Theater Bozen unter der Regie der jungen Kärntner Regisseurin Mira Stadler doch noch stattfinden!

Sonderprojektförderung

Möglich macht die Aufführung eine Sonderprojektförderung in Höhe von 200.000 Euro, wie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Dienstag mitteilte. Die gesamte Summe wird vorläufig vom Land Kärnten gedeckt, sobald das Budget der Landeshauptstadt vorliegt, wird über die Aufteilung der Fördersumme verhandelt. „Unser klares Ziel ist es, dem Stadttheater positive Perspektiven zu geben. Zudem unterstreichen die hervorragenden Auslastungszahlen und gestiegenen Abozahlen nicht nur den Erfolg und die hohe Qualität des Stadttheaters, sondern auch, dass es der Bevölkerung am Herzen liegt“, so Kaiser.

Verträge mit Künstlern können abgeschlossen werden

Die Dringlichkeit der Finanzierungszusage für „Mein Freund Harvey“ ergebe sich daraus, dass die finanziellen und künstlerischen Planungen für die Saison 2024/25 jetzt zu finalisieren seien, um die Verträge mit den beteiligten Künstlern abschließen zu können.