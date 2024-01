Rock The Billy: Kärntnerin begeistert mit neuem Tanz-Workout

Veröffentlicht am 17. Januar 2024, 21:33 / ©Pexels / Karolina Grabowska

Zumba war gestern – heute tanzt man Rock The Billy! Auch in Villach-Landskron wird die neuartige, tänzerische Fitness-Einheit angeboten. „Es ist ein junges Tanzkonzept, welches den Trend in Richtung Swing-Tänze legt“, erklärt Trainerin Larissa Kraßnitzer, die das Fitness-Workout immer freitags im Gymnastiksaal der MS4 Landskron anbietet.

Boogie-Woogie und Rock’n’Roll!

Mit einer Kombination aus Boogie-Woogie, Rock’n’Roll, Swing und Jazzabilly trainiert man den gesamten Körper, ohne es wirklich zu merken. Kraßnitzer: „Egal ob Jung oder Alt, aktiver Tänzer oder Beginner, Rock the Billy ist für jeden geeignet, der gerne tanzt und Spaß an Sport und Musik findet.“ Eine Gratis-Schnupperstunde ist nach telefonischer Anmeldung unter 0676 / 7613322 möglich. Jede weitere Einheit kostet 10 Euro. Trainiert wird zwischen 17 und 18 Uhr.