Auch am Donnerstag überwiegen die Wolken

Nachdem bereits in der Nacht davor gewarnt wurde, ist auch am Donnerstagmorgen mit gefrierendem Regen und Straßenglätte in den Kärntner Tälern zu rechnen. „Im Laufe des Vormittages zieht der Niederschlag dann zwar ab, die Sonne hält sich vielerorts aber dennoch im Hintergrund“, kündigen die Meteorologen von Geosphere Austria an. Dazu erwarten uns am Nachmittag Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad.