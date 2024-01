Regen, Schnee & Kaltfront: Dieses Wetter erwartet euch am Donnerstag

Der Donnerstag startet verbreitet äußerst trüb. Im Osten und Südosten beginnt der Tag mit Regen – örtlich besteht Glättegefahr. „Bereits am Vormittag ziehen die Störungsreste aber ab und es lockert öfter auf. Strichweise zeigt sich die Sonne länger, vor allem im Bergland und im Südosten“, heißt es weiter in der Prognose.

Regen und Schnee am Nachmittag

„Im Laufe des Nachmittags ziehen von Nordwesten neuerlich Wolken heran und in den Regionen nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten kommt Regen auf, der bei einer sinkenden Schneefallgrenze rasch in Schneefall bis in die Niederungen übergeht“, so die GeoSphere Austria weiter. Gegen Abend kommt dann mit der Kaltfront ein lebhafter bis kräftiger Nordwestwind auf. Die Temperaturen schwanken in der Früh zwischen minus 4 und plus 4 Grad und tagsüber zwischen 3 bis 12 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.01.2024 um 21:53 Uhr aktualisiert