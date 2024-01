Wechselhaftes & mildes Wetter erwartet die Steirer am Donnerstag

„In der Früh und am Vormittag gehen noch Regenschauer nieder, in den Tälern und Niederungen besteht dabei Glättegefahr. Von Westen her lockern die Wolken in weiterer Folge auf und ab Mittag ist es vorübergehend niederschlagsfrei und zeitweise auch sonnig“, heißt es in der Prognose von der GeoSphere Austria. Am Abend wird es dann von Nordwesten her wieder etwas mehr regnen.