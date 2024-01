Bewohner hören laute Knallgeräusche und schlagen Alarm!

/ ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee

Veröffentlicht am 18. Januar 2024, 06:19 / ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee

Die Bewohner einer Wohnsiedlung im Klagenfurter Stadtteil Feschnig alarmierten am 17. Jänner 2023 gegen 21:25 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie durch drei laute Knallgeräusche auf mehrere brennende Müllcontainer an zwei Müllinseln in der Siedlung aufmerksam wurden. Kräfte der Berufsfeuerwehr Klagenfurt konnten den Brand zur Gänze löschen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen werden von Brandermittlern des operativen Kriminaldienstes des Klagenfurter Stadtpolizeikommandos geführt und sind noch nicht abgeschlossen.