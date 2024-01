Zwei 15-Jährige: Jugendliche wollten in Grazer Wohnungen einbrechen

Veröffentlicht am 18. Januar 2024, 07:07 / ©Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com

Kurz nach Mitternacht beobachtete eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses zwei Personen, die über einen Zaun in den Garten des Hauses kletterten. Sie verständigte umgehend die Polizei. Mehrere Streifen fuhren daraufhin zur Einsatzörtlichkeit im Grazer Bezirk Eggenberg zu.

Polizeistreifen konnten Jugendliche anhalten

Unmittelbar nach dem Eintreffen nahmen Polizisten die beiden verdächtigen Personen wahr, welche gerade aus dem Innenhof des Mehrparteienwohnhauses kamen. Die beiden 15-Jährigen setzten sofort zur Flucht an. Weitere Polizeistreifen hielten die beiden kurz darauf an und stellten bei den Jugendlichen Einbruchswerkzeug (Schraubenzieher, Handschuhe und Multifunktionswerkzeug) sicher, woraufhin sie die jungen Männer festnahmen.

Einer der beiden ist geständig

Ermittlungen ergaben daraufhin, dass die beiden Jugendlichen im Verdacht stehen, in derselben Nacht einen weiteren Einbruchsversuch in Graz begangen zu haben. Kriminalisten des Grazer Kriminalreferates übernahmen die weiteren Ermittlungen. Einer der beiden Jugendlichen zeigte sich zu den Vorwürfen geständig, er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der zweite 15-Jährige verweigerte jede Aussage, er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.