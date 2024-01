Hohe Unfallgefahr: Glatteis-Warnung für ganz Kärnten

Bereits gestern haben die Meteorologen von Geosphere Austria für Kärnten eine Glatteis-Warnung ausgerufen, 5 Minuten berichtete. Am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag ist es stellenweise zu gefrierendem Regen gekommen, weshalb aktuell vor Glatteis auf Kärntens Straßen gewarnt wird. „Während es in der Höhe bereits mild ist, liegt in bodennahen Schichten oft noch kalte Luft . Somit kann der Regen gefrieren und lokal zu Glatteis führen“, wissen die Experten.

Glatteis-Warnung für ganz Kärnten

Grundsätzlich gilt die Glatteiswarnung aktuell für ganz Kärnten, besonders im Frühverkehr ist also erhöhte Vorsicht geboten. Für die Bezirke Villach, Spittal an der Drau, Hermagor und teilweise Feldkirchern sowie Villach-Land gilt die Warnstufe Gelb. Es kommt laut den Meteorologn zu erhöhter Unfallgefahr durch auftretende Glätte und lokalen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr sowie auf Geh- und Radwegen. In den Bezirken Klagenfurt, Klagenfurt-Land, St. Veit, Völkermarkt, Wolfsberg und teilweise Feldkirchen sowie Villach-Land gilt die Warnsufe Orange. Hier muss man verbreitetet mit Eisbildung am Boden oder an Gegenständen rechnen. Außerdem besteht hohe Unfallgefahr durch plötzlich auftretende Glätte über mehrere Stunden. Aufgrund vereister Verkehrswege seien Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr zu erwarten. Aktuelle Warnungen findest du hier.

©Screenshot GeoSphere Glatteis-Warnung für die Kärntner Bezirke (Stand: 18.01.2024 7 Uhr)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.01.2024 um 07:30 Uhr aktualisiert