Eisregen sorgte für Unfall: LKW kippte um

Um 3.56 Uhr heulten über Föderlach die Sirenen. Bei einem Gewerbebetrieb war es aufgrund des Eisregens zu einem Unfall gekommen. Ein LKW plus Anhänger kam bei der Zufahrt am Betriebsgelände von der Fahrbahn ab, sodass der Anhänger zur Seite auf ein Gebäude kippte, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Föderlach. Auch die Freiwillige Feuerwehr Wernberg stand im Einsatz. „Aufgrund der Lage des Einsatzortes (Betriebsgelände) und weil auch zu keiner Zeit „Gefahr in Verzug“ bestand, war ein einschreiten der Einsatzkräfte nicht erforderlich“, berichtet die FF Föderlach weiter. Die Bergung erfolgte durch ein privates Unternehmen.

