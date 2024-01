Weiter viele Fragezeichen rund um Feuer-Drama in Grazer Bar

Veröffentlicht am 18. Januar 2024, 08:40 / ©5 Minuten

Eine Tragödie in der Silvesternacht hat ganz Graz erschüttert. In einer Bar war ein Feuer ausgebrochen, eine 21-jährige Niederösterreicherin schaffte es nicht mehr rechtzeitig heraus und starb, mehr als 20 weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt – wir haben berichtet. Seither wird auf Hochtouren ermittelt.

Keine weiteren Erkenntnisse bisher

Alle Videos, die zur Verfügung standen, seien bisher schon gesichtet worden, berichten Medien. Neue Erkenntnisse hätten daraus aber keine gewonnen werden können. Die Polizei geht also weiter von einer „subjektiven“ Brandursache aus, genau eingrenzen konnte man sie nicht. Es ist also weiterhin unklar, wer oder was das Feuer ausgelöst hat. Bis das klar ist, könne es noch mehrere Wochen dauern, die Untersuchungen sind nämlich noch nicht abgeschlossen. Weiterhin wird zudem wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannte ermittelt. Wie der „ORF“ berichtet, würden drei Personen noch wegen schwerer Brandverletzungen im Krankenhaus liegen, eine Frau ist immer noch auf der Intensivstation.