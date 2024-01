Doppelgänger gefunden: Kärntner traf endlich seinen „Zwilling“

Veröffentlicht am 18. Januar 2024, 09:11 / ©privat/kk

„Menschen aus meiner Umgebung kamen auf mich zu und fragten mich ob ich einen Zwillingsbruder habe“, fängt Konrad das Gespräch mit 5 Minuten an. Der 84-jährige Arnoldsteiner wollte diesen „Gerüchten“ auf die Spur gehen und begann nach seinem „Zwilling“ im Internet zu suchen. „Dann habe ich ihn gesehen und direkt ein Treffen mit ihm vereinbart“, erzählt er.

„Er braucht eigentlich keine Brille“

Gesagt, getan. Als es zum Treffen kam, sahen die beiden sich aus der Ferne und mussten bereits vor dem eigentlichen „Hallo“ lachen. Nicht nur sehen die beiden identisch aus und haben eine ähnliche Stimme, ein weiterer Zufall war auch das Outfit, das die beiden an diesem Tag ausgewählt hatten. „Er sagte mir, dass er eigentlich keine Brille bräuchte. Er trägt sie nur, um gut auszusehen“, erzählte Konrad lachend und fügte hinzu: „Vier Stunden haben wir miteinander gesprochen, er ist genau der gleiche Spitzbub, wie ich es bin.“ Auch der Geburtstag stimmt fast überein – nur vier Tage liegen dazwischen.

„Das gibt es ja nicht“

Nicht nur Konrad sondern auch seine Familie ist beeindruckt. „Das gibt es ja nicht“, zitiert der 84-Jährige seine Kinder. Die Eltern von Silvester, so heißt der vermeintliche „Zwilling“, kamen damals im Krieg um, deshalb wuchs er bei einer Pflegefamilie auf, somit weiß man nicht vieles über seine Familie. Aktuell lebt Silvester in Klagenfurt. „Er sieht mir ähnlicher als meine richtigen Brüder! Ich habe schon überlegt einen DNA-Test durchzuführen“, meint Konrad abschließend. Nachdem sie sich gerade erst kennengelernt hatten, beschlossen die beiden, ihren Kontakt zueinander zu vertiefen und weiterhin in Verbindung zu bleiben.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.01.2024 um 09:18 Uhr aktualisiert