Rund 300 Projekte: So sollen Ortskerne wieder lebendig werden

Am Land

Veröffentlicht am 18. Januar 2024, 09:15 / ©pixabay.com

Das 2023 beschlossene Kärntner Regionalentwicklungsgesetz legt nicht nur die finanzielle Unterstützung für regionale Maßnahmen fest, sondern auch die Verpflichtung der sieben Kärntner Regionen, jährliche Arbeitsprogramme zu erstellen.

Rund 300 Konzepte erarbeitet

In der ersten Regierungssitzung im neuen Jahr hat der zuständige Orts- und Regionalentwicklungsreferent, sowie Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) die Jahrespläne zur Beschlussfassung vorgelegt. „Die sieben Kärntner Regionen haben sich für das neue Jahr einiges vorgenommen und umfangreiche Arbeitsprogramme erarbeitet. Insgesamt werden heuer fast 300 regionale Projekte umgesetzt, gestartet oder finalisiert“, so Gruber. Dies sein ein wichtiger Impuls in der Regionalentwicklung, führt er weiter aus.

Für mehr Lebensqualität und Angebote am Land

Die Projekte zielen in erster Linie darauf ab, die Lebensqualität sowie das Angebot in den ländlichen Regionen zu erhöhen. „Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Ausbau und der Weiterentwicklung von Freizeit- und Basisinfrastruktur sowie auf Projekten zur Belebung der Ortskerne“, erklärt Gruber. Dazu zählen Maßnahmen zur Dorfplatz- und Ortskerngestaltung ebenso wie die Sanierung von Veranstaltungsräumen oder die Errichtung von Kinderspielplätzen. Darüber hinaus finden sich auch Projekte, die sich mit aktuellen Herausforderungen wie Klimawandel und Energiethemen beschäftigen.

Weitere Informationen: Um die Arbeitsprogramme zügig abarbeiten zu können, wurden sie im Vorfeld mit den Gemeinden der jeweiligen Region und den dort tätigen Organisationen abgestimmt. So wie es auch gesetzlich vorgesehen ist. Der nächste Schritt zur Umsetzung des Regionalentwicklungsgesetz ist die Bestellung von vier Regionalkoordinatoren, die als Bindeglieder zwischen Regionen und Land Kärnten fungieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.01.2024 um 09:19 Uhr aktualisiert