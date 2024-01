Grillverbot auf Grazer Auwiesen? KFG stellt dringlichen Antrag

Regelmäßig sorgt die Forderung eines Grillverbots bei den Grazer Auwiesen für große Diskussionen. Auch am heutigen Donnerstag, den 18. Jänner, werden diese im Grazer Gemeinderat wohl nicht so bald abklingen, der KFG rund um Klubobmann Alexis Pascuttini kündigt nämlich einen dringlichen Antrag in dieser Thematik an.

„Bewohner wurden wieder massiv gestört“

„Alle Jahre wieder hieß es auch zu Weihnachten 2023 „Feuer frei“ auf den Grazer Auwiesen. Rund um die Weihnachtsfeiertage wurden die umliegenden Bewohner massiv durch Geruchs- und Rauchentwicklung gestört“, kritisiert Pascuttini. Es sei weder auf geltende Regeln noch auf die Umwelt Rücksicht genommen worden. „Das, was nicht verbrannt wurde, wurde achtlos liegen gelassen: Verpackungen, kaputte Griller, Zelte und sogar Teppiche blieben einfach liegen“, so der KFG-Klubobmann.

„Nur so wird Naherholungsgebiet seinem Namen gerecht“

Nun sei es an der Zeit zu handeln, meint er. „Ich fordere zum wiederholten Male ein generelles Feuer- und Grillverbot auf den Grazer Auwiesen und hoffe – aufgrund der Dringlichkeit der Situation – auf breite Zustimmung von allen anderen Fraktionen“, so Pascuttini. „Nur dadurch wird dieses Naherholungsgebiet seinem Namen gerecht und kann von jedem gleichermaßen genutzt werden.“