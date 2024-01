Große Trauer: Bekannter Villacher Künstler ist verstorben

Veröffentlicht am 18. Januar 2024, 10:26 / ©KK/Glöckner/Facebook

„Leider muss ich euch mitteilen, dass mein geliebter Papa am 15. Jänner 2024 von uns gegangen ist“, informiert seine Tochter in den Sozialen Medien über den Tod von Rudi Glöckner. Die Beisetzung soll im Kreise der Familie stattfinden, denn ein “Begräbnis mit an Pforrer wo olle blearn wollt er nit… aber des waß eh ah jeder der ihn gekonnt hot.“

Besonderer Abschied: Vernissage zu Ehren von Rudi

Trotzdem solle es für alle die Möglichkeit geben, sich von ihm zu verabschieden. Mit den Bildern des Villachers, immerhin habe er die letzten Monate noch fleißig gemalt, soll eine Vernissage auf „Rudi Art“ veranstaltet werden. „Wie er es hätte wollen“, so seine Tochter. Wann und wo die Vernissage stattfindet, wird noch bekannt gegeben. Glöckner hinterlässt zwei Kinder und drei Enkelkinder. Im Jahr 2000 eröffnete er gemeinsam mit seiner damaligen Frau ein Tattoostudio in Villach. Später schrieb er gesellschaftskritische Texte und fand seinen Weg in die Kunst.

