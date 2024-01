Familienstreit eskaliert: 40-Jähriger sticht mehrmals auf Vater ein

Veröffentlicht am 18. Januar 2024, 10:43 / ©LPD Makowecz

Gegen 13.30 Uhr kam es nach bisherigem Ermittlungsstand am elterlichen Anwesen des 40-Jährigen zu einem zunächst verbalen Streit zwischen ihm und seinen Eltern (66 und 68 Jahre alt). Im Verlauf des Streits dürfte der 40-Jährige seinem 66-jährigen Vater mit einem Küchenmesser mehrere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben.

Mutter verständigte die Einsatzkräfte

Die 68-jährige Mutter des Verdächtigen verständigte via Notruf die Einsatzkräfte. Ersteintreffende Polizeistreifen konnten den Verletzten sichern und so einer medizinischen Betreuung zuführen. Der Mann wurde vom Rettungshubschrauber in das LKH Rottenmann gebracht, wo er operiert wurde. Laut Auskunft der behandelnden Ärzte ist der Zustand des 66-Jährigen stabil.

Verdächtiger noch nicht einvernommen worden

Der Verdächtige, der sich zu diesem Zeitpunkt in das Obergeschoß des Anwesens zurückgezogen hatte, wurde von Kräften des Einsatzkommandos Cobra festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden von der Außenstelle Niklasdorf des Landeskriminalamts Steiermark geführt. Der Verdächtige konnte aufgrund seines psychischen Zustandes noch nicht einvernommen werden.