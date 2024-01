Erste Schnee-Prognose: So viel kommt jetzt auf uns zu

Nachdem es heute in den frühen Morgenstunden zu zahlreichen brenzligen Situationen und Unfällen aufgrund von Glatteis in großen Teilen Österreichs gekommen ist – in Kärnten hat es sogar einen Todesfall gegeben -, zieht der gefrierende Regen langsam ab in Richtung Ungarn. Und in der Nacht auf den morgigen Freitag zieht eine Kaltfront nach Österreich ein und bringt einiges an Neuschnee mit sich. Es gibt auch bereits eine Neuschnee-Prognose von der Unwetterwarnzentrale.

Bis zu 25 Zentimeter am Berg

„Heute Nachmittag und Abend erreicht uns von Norden her eine Kaltfront, damit geht sich vor allem in den Alpen eine Portion Neuschnee aus“, erklären die Meteorologen auf Facebook in einem Posting. In höheren Tälern sei mit zehn bis 15 Zentimetern, auf den Bergen sogar mit bis zu 25 Zentimetern zu rechnen. Kräftigen Schneefall soll es dann aber vor allem morgen Früh in Kärnten geben.

Auch Klagenfurt wird weiß

Gerhard Hohenwarter von der „GeoSphere Austria“ hat gegenüber 5 Minuten hat vor allem im Süden Kärntens größere Neuschneemengen prognostiziert. So kann es in Klagenfurt bis zu fünf, in Villach und Bad Bleiberg bis zu zehn Zentimeter schneien. Am Loibl (in etwas mehr als 1.300 Metern Seehöhe) können bis zu 25 Zentimeter zusammenkommen.

Hier fällt in der Steiermark der meiste Schnee

In der Steiermark berichtet Hannes Rieder von der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten von bis zu zehn Zentimetern in den Niederungen der südsteirischen Weinstraße und der Weststeiermark. Der meiste Schnee soll demnach an der Grenze zu Kärnten und Slowenien fallen – mehr dazu hier.

Wo es am wenigsten schneien wird

Den wenigsten bzw. keinen Schnee könnte es im Nordosten von Wien und generell nordöstlich von Wien geben. Mit einem Blick auf die Karte scheint generell zu gelten: Je weiter östlich man kommt, desto weniger Schnee wird in den kommenden Stunden bis morgen Mittag fallen.