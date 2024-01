Kaltfront bringt wieder Neuschnee nach Kärnten

Eine Kaltfront bringt Freitagfrüh wieder Schnee nach Kärnten. In der Nacht zum Freitag ist es zunächst trocken, nach Mitternacht trifft dann eine Kaltfront ein. „Es schneit zeitweise, anfangs in tiefen Lagen teils noch mit Regen vermischt. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt bald im Süden bzw. im Südosten des Landes“, so die Wettervorhersage. Wir haben genauer bei GeoSphere Meteorologe Gerhard Hohenwarter nachgefragt.

Wie viel Schnee kommt auf uns zu?

Demnach soll es in der zweiten Nachthälfte zunächst mit Regen beginnen. Im Klagenfurter Becken wird wieder gefrierender Niederschlag erwartet. Später sinkt dann auch die Schneefallgrenze – es kann bis in die Täler hinunter schneien. „Zwischen ca. 6 Uhr bis Mittag wird es recht verbreitet schneien. Der Schwerpunkt liegt im Süden in den Karawanken, aber auch im Villacher, Bleiburger und Völkermarkter Raum„, so Hohenwarter. Deutlich weniger Niederschlag wird im Norden erwartet. „Klagenfurt dürfte auch ein paar Zentimeter Schnee bekommen“, weiß der Meteorologe. Hier rechnet man mit rund 5 Zentimetern. 5 bis 10 Zentimeter werden immerhin im Raum Villach, Völkermarkt und Bleiburg erwartet. Am Loiblpass könnten durchaus 20 bis 25 Zentimeter zusammenkommen. „Von Tal zu Tal wird es teilweise große Unterschiede geben“, weiß Hohenwarter.

©Screenshot UWZ

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.01.2024 um 12:17 Uhr aktualisiert