LPSV Kärnten auf Erfolgskurs: Herausforderndes Wochenende rückt näher

Doch die Herausforderungen nehmen zu, und die Villacher müssen ihre Form gegen starke Gegner behaupten. Besonders bemerkenswert ist die Heim-Siegesserie des LPSV Kärnten, die mittlerweile die längste in der Geschichte der 1. und 2. ÖFB Futsal Bundesliga ist.

Starker Gegner aus Oberösterreich

Am Samstag, den 20. Jänner, um 18 Uhr, trifft der LPSV Kärnten auf die Steyrer Kickers. Die Steyrer haben sich mit fünf Spielern vom amtierenden Meister Diamant Linz verstärkt und setzen alles daran, in die Meistergruppe zu gelangen. Ein Sieg gegen die Villacher ist dafür jedoch zwingend erforderlich. Zuvor findet um 16 Uhr ein U11-Freundschaftsspiel zwischen dem SC Landskron und Admira Villach statt. Hier stellen die jüngsten Talente ihr Können unter Beweis.

Wird die Siegessträhne fortgeführt?

Am Sonntag, den 21. Jänner steht bereits das nächste Spiel um 17 Uhr gegen den AC Vienna an. Es handelt sich um das Nachtragsspiel vom 6. Januar, als die Wiener keine Mannschaft stellen konnten. Der LPSV Kärnten zeigte sich dabei kulant und bot einen Ersatztermin an. Ansonsten wäre das Spiel 6:0 zu Gunsten der Villacher strafverifiziert worden. Die Spiele werden in der Sporthalle St. Martin ausgetragen, und Fans haben die Möglichkeit, live dabei zu sein. Der Eintritt beträgt 5 Euro, wobei Kinder unter 14 Jahren freien Eintritt genießen. Die Fans dürfen gespannt sein, ob der LPSV Kärnten seine Erfolgsgeschichte fortsetzen kann.

Hoch motiviert trotz Doppelbelastung

Die Mannschaft und das Trainerteam hoffen auf zahlreiche Unterstützung, um auch in den kommenden Spielen erfolgreich abzuschneiden. Den Ehrenankick am Samstag wird der Sportdirektor des KFV, Wolfgang Robatsch durchführen. „Die Steyrer Kickers mit den Neuerwerbungen werden sicher ein richtig harter Brocken. Wir spielen allerdings aller Voraussicht nach in Vollbesetzung und sind in der jetzigen Form nur schwer zu schlagen. Das zweite Spiel wird aufgrund der Doppelbelastung sich auch nicht leicht, muss aber bei unserer Zielsetzung trotz allem ein Pflichtsieg sein“, zeigt sich Stephan Brozek, Sektionsleiter LPSV Kärnten, voller Kampfgeist.