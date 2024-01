Tragödie auf A9: LKW-Fahrer wollte pinkeln und stürzt dann in den Tod

Veröffentlicht am 18. Januar 2024, 12:16 / ©Adobe Stock-474756048

Gegen 19 Uhr fuhr ein 77-Jähriger aus den Niederlanden mit einem LKW-Zug auf der Pyhrnautobahn (A9) in Richtung Graz. Kurz nach dem Gleinalmtunnel kam der Anhänger aufgrund eines technischen Gebrechens ins Schleudern und touchierte die dortige Leitschiene. Der Lkw-Fahrer hielt das Fahrzeug sofort auf dem Pannenstreifen einer Autobahnbrücke an und stieg gemeinsam mit seinem 58-jährigen Beifahrer aus, um den Schaden zu besichtigen.

Vor den Augen des Beifahrers gestürzt

Als der Beifahrer den Notruf absetzte, stieg der Lenker über die Leitschiene und ein Geländer, um dort zu urinieren. Dabei dürfte er ausgerutscht sein, konnte sich jedoch noch kurz an einer Querstrebe des Geländers festhalten. Der Beifahrer versuchte noch, den Lenker hochzuziehen, konnte allerdings ein weiteres Abrutschen nicht verhindern. Der 77-Jährige stürzte in der Folge rund 25 Meter in die Tiefe.

Gleinalmtunnel war drei Stunden lang gesperrt

Die Rettungskräfte konnten nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Der Beifahrer wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut. Aufgrund des Vorfalles war der Gleinalmtunnel in Fahrtrichtung Graz für die Dauer von rund drei Stunden gesperrt. Der betreffende LKW-Zug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.