Die “Adler” wollen den dritten Sieg in Serie feiern!

Mit dem EC iDM Wärmepumpen VSV und dem HC Pustertal treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt durchaus erfolgreich waren. Die Italiener gewannen aus ihren letzten fünf Duellen vier, der VSV ging dreimal als Sieger vom Eis. Der direkte Vergleich zwischen dem VSV und Pustertal ist absolut positiv: 9 : 4 Siege für den VSV stehen zu Buche. Noch positiver ist die Ausgangssituation bei einem Blick auf das letzte Duell Ende Dezember in Bruneck, als der VSV ein 0:3 noch in einen 6 : 3-Sieg verwandelte. Matchwinner war damals Alexander Rauchenwald mit einem Hattrick. EC iDM Wärmepumpen VSV-Headcoach Marcel Rodman freut sich bereits auf das Match und hat große Pläne: “Wir haben zuletzt zwar zwei Spiele gewonnen, aber genauso wichtig ist mir, dass wir langsam zu unserem Spiel finden und unser System immer besser umsetzen. Vor allem sind wir defensiv konstanter geworden. Gleichzeitig arbeiten wir hart weiter, um die nächsten Schritte in unserer Entwicklung zu setzen. Schon morgen gegen Pustertal wollen wir drei Punkte holen!”

VSV bereit für Duell gegen Südtirol

Auch Defender Alex Wall ist bereit für das Duell morgen gegen die Südtiroler: Dem blau-weißen Verteidiger gelangen bisher 5 Tore und 15 Assists in 37 Partien. Das entspricht 0,54 Punkte pro Spiel, einem starken Wert für einen auch defensiv sehr soliden Verteidiger. Wall ist zudem auch mit Mark Katic der Verteidiger, der die niedrigste Gegentor-Quote im Team der Blau-Weißen aufweist. Alex Wall: “Wir setzen unser neues System immer besser um. Ganz konkret versuchen wir, schneller zu spielen, vor allem aus der Defensive rascher die Angriffe einzuleiten und so im Umschaltspiel gefährlicher zu sein. Auch defensiv agieren wir bereits kompakter, müssen aber weiter hart daran arbeiten, um bis zu den Play-offs in Top-Verfassung zu sein! ” VSV-Headcoach Marcel Rodman kann aus heutiger Sicht auf den gesamten Kader zurückgreifen. Auch der zuletzt verletzte Marco Richter ist wieder einsatzfähig. Im Line-up wird es folgende Änderung geben: Benjamin Lanzinger rückt in die zweite Angriffslinie zu Kevin Hancock und Elias Wallenta auf.