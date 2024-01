Heimspiel steht an: KAC-Stürmer verrät Erfolgsrezept gegen die 99ers

Im ersten Heimspiel des finalen Grunddurchgangsviertels tritt der EC-KAC am Freitag, dem 19. Januar 2024, gegen die Graz99ers an. Dabei gehen die Rotjacken zum vierten Mal in Folge als Tabellenführer in ein Ligaspiel. Jedoch schmolz der rot-weiße Vorsprung auf die Verfolger aus Salzburg und Székesfehérvár am vergangenen Sonntag durch eine 1:4-Niederlage beim Titelverteidiger auf einen Zähler zusammen.

99ers aktuell Tabellenschlusslicht

Die Graz99ers kommen hingegen – wie schon Ende Oktober – als Tabellenschlusslicht in die Kärntner Landeshauptstadt. Bei noch elf ausständigen Partien fehlen der Truppe von Head Coach Johan Pennerborn aktuell 14 Punkte auf Rang zehn, der zur Teilnahme an den Pre-Playoffs berechtigen würde. Dennoch seien die Steirer nicht zu unterschätzen, wie KAC-Stürmer Daniel Obersteiner betont: „Ich glaube, dass Graz eine bessere Mannschaft ist als es die aktuelle Tabelle widerspiegelt. Wir hatten in den bisherigen Partien gegen sie oft Schwierigkeiten, in die gefährlichen Bereiche im Slot zu kommen. Defensiv machen sie die Zone sehr eng, sie geben uns die Außenbahnen, verteidigen das Areal unmittelbar vor ihrem Tor aber gut. Das ist eines der großen Ziele für die morgige Partie: Dass wir in diesen Bereich vor den Goalie kommen, ihm die Sicht nehmen und dort an Rebounds gelangen. Das wird das Erfolgsrezept gegen die 99ers sein.“

Gute Neuigkeiten!

Bei den Rotjacken kehrt der zuletzt erkrankte Jan Muršak in das Aufgebot zurück, auch Fabian Hochegger ist wieder retour im Training. Der Eigenbauspieler wird am Donnerstagabend zum Auftakt der Qualifikationsrunde in der Alps Hockey League auch bereits das Future Team des EC-KAC verstärken. Zuletzt krankheitsbedingt nicht am Eis standen bei den Klagenfurtern Marcel Witting und Luka Gomboc. Sie werden auch das Heimspiel gegen den Tabellenletzten verpassen. Der zu Wochenbeginn ebenfalls leicht kränkelnde Thomas Vallant ist hingegen wieder gesund und mit von der Partie.