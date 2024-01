Sprungbrett ins Berufsleben: Lehrlingscasting war ein voller Erfolg

Aufgrund des gro√üen Erfolges im Vorjahr organisierten die beiden WK-Bezirksstellenleiter Robert Schratt (St.Veit) und Klaus Kert (Feldkirchen) auch heuer wieder ein bezirks√ľbergreifendes Lehrlingscasting f√ľr Klein und Mittelbetriebe, um Angebot und Nachfrage zusammenzuf√ľhren. 27 Lehrberufe wurden vorgestellt.

Arbeitgeber treffen auf Fachkräften von morgen

Das Interesse war enorm. 44 Unternehmen standen mehr als 400 interessierten Sch√ľler zu den unterschiedlichsten Lehrberufen Rede und Antwort. Die Jugendlichen kamen aus den unterschiedlichsten Schulen K√§rntens und konnten in lockerer Atmosph√§re erste Bewerbungsgespr√§che mit mehreren m√∂glichen zuk√ľnftigen Arbeitgebern f√ľhren.

Format begeisterte Unternehmen

Die Unternehmen f√ľhrten zahlreiche Gespr√§che und betonten die Wichtigkeit dieses Formats. Nikolaus Huber von ‚ÄěGlas Huber‚Äú aus dem Bezirk Feldkirchen war bereits letztes Jahr mit dabei und meinte: ‚ÄěWenn du als KMU einen Lehrling bekommen willst, musst Du in die Schulen gehen. Oder bei diesem Casting mitmachen.‚Äú Initiativbewerbungen sind bei ihm selten. Bei Sigrid Kogler von ‚ÄěKogler‚Äôs Pfefferm√ľhle‚Äú in Feldkirchen hat es letztes Jahr gepasst: ‚ÄěWir haben eine Lehrstelle nach der Veranstaltung besetzt. Das Format sollte auf jeden Fall fortgesetzt werden.‚Äú Karl Nussbaumer, Gesch√§ftsf√ľhrer der Kuttnig GmbH aus St. Veit: ‚ÄěSolche regionalen Veranstaltungen sind f√ľr die Jugendlichen ideal, weil sie oft das erste Mal in Kontakt mit bestimmten Berufen kommen und ein Aha-Erlebnis haben.‚Äú F√ľr Josef Rattenberger, Gesch√§ftsf√ľhrer der Solaris Gmbh und der HSH Nahw√§rme & Photovoltaik GmbH steht fest: „Mundpropaganda ist noch immer ein bew√§hrtes Rekrutierungsmittel.‚Äú

©WKK/Manfred Schusser ©WKK/Manfred Schusser ©WKK/Manfred Schusser ©WKK/Manfred Schusser ©WKK/Manfred Schusser ©WKK/Manfred Schusser

Entscheidungshilfe f√ľr Lehrstelleninteressierte

Der Informationsbedarf der Lehrstellensuchenden war gro√ü. Einige hatten bereits im Vorfeld ihre Lebensl√§ufe an die teilnehmenden Betriebe geschickt. Andere haben vor Ort neue Interessen entdeckt. ‚ÄěIch werde das 9. Schuljahr in einer HTL absolvieren und danach eine Lehre als Maschinenbautechnikerin beginnen. Das Casting hat mir gut gefallen, weil ich detaillierte Informationen √ľber den Lehrberuf bekommen habe‚Äú, ist sich Leila sicher. Und auch Maximilian wei√ü schon ganz genau, was er will: ‚ÄěEs war toll, sich mit Firmen aus der Region auszutauschen. Ich m√∂chte nach der ‚ÄěPoly‚Äú gerne eine Lehre als Mechatroniker beginnen.“