Weihnachtsbus brachte 2.500 Euro für die Kärntner Kinder-Krebshilfe

„Erstmals war in der Klagenfurter Innenstadt ein voll-dekorierter Weihnachtsbus unterwegs. Die Fahrt hatte gleich drei Vorteile: Sie war kostenlos, ein Erlebnis und man hatte die Möglichkeit Gutes zu tun“, freut sich Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Der Weihnachtsbus der KMG Klagenfurt Mobil GmbH pendelte an den Adventwochenenden von Donnerstag bis Samstag auf einem Teilstück der neuen Linie A zwischen dem Heuplatz und dem Südpark. Am Fahrersitz des Solaris E-Busses nahm „Weihnachtself“ Günter Snieder Platz, der 2023 zum beliebtesten KMG-Buslenker gekürt wurde.

2.500 Euro für die Kärntner Kinder-Krebshilfe

Im Zuge der Aktion hatten die Fahrgäste die Möglichkeit, einen kleinen Beitrag für die Kärntner Kinder-Krebshilfe in eine Spendenbox zu werfen. In Summe konnten 1.807 Euro an Spenden gesammelt werden, die von der Stadtwerke Klagenfurt AG auf 2.500 Euro aufgestockt wurde. Im Beisein von Bürgermeister Christian Scheider (TK) und Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) nahm Evelyne Ferra, Obfrau der Kärntner Kinder-Krebshilfe, am heutigen Donnerstag den Gutschein von KMG-Geschäftsführer Hansjörg Schusser entgegen.

KMG-Geschäftsführer: „Danken allen Fahrgästen“

„Unser Ziel war es, in der Weihnachtszeit den Umstieg auf die Öffis zu erleichtern und uns gleichzeitig für eine gute Sache starkzumachen. So ist unsere Entscheidung auf die Kärntner Kinder-Krebshilfe gefallen. Wir danken allen Fahrgästen recht herzlich für ihre Spende“, betont KMG-Geschäftsführer Hansjörg Schusser. Hauptaufgabe der Kinder-Krebshilfe ist die Optimierung des medizinischen und die Verbesserung des sozialen Umfeldes krebskranker Kinder.