Warum bebt die Erde in Kärnten immer wieder?

Unlängst hat die Erde in Kärnten wieder gebebt. Erfahre die Hintergründe und aktuellste Forschungsergebnisse der Erdbebenursachen in Kärnten in einer Führung von Dr. Alexander Budsky durch die Sonderschau „Kärnten bebt(e)“ und die Dauerausstellung. Entdecke die Entschlüsselung historischer Erdbeben und den aktuellen Forschungsstand. Interaktive Stationen beleuchten die geologischen Hintergründe jüngster Ereignisse und machen Erdbewegungen spür- und erlebbar. Die Sonderschau „Kärnten bebt(e)“ im Atrium ist noch bis zum 18. Februar 2024 zu sehen.