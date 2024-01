Mädchen (12) erfand Raub, weil sie zu spät zur Schule kam

All das, tat das Mädchen nur, weil sie zu spät zur Schule gekommen ist. „Da sie die Zeit in der Früh übersah, gab sie in der Schule an, Opfer eines versuchten Raubes geworden zu sein“, heißt es von der Polizei.

Anzeige erstattet

Als die Leute ihre Geschichte vom Raub hörten, drängten sie sie, die Tat bei der Polizei anzuzeigen. Nun wusste die 12-Jährige aber nicht mehr, wie sie aus der Lügen-Geschichte rauskommen sollte, also erstattete sie Anzeige. 5 Minuten berichtete.

Dem Papa alles gebeichtet

Ihrem Vater gegenüber beichtete sie letztlich aus. Sie wusste, dass die Anzeigenerstattung nicht in Ordnung ist und packte deshalb die Wahrheit aus.

