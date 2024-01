Tödliche Katzen-Attacken: Kärntner Gemeinde warnt vor Giftködern

„In letzter Zeit sei es vermehrt dazu gekommen, dass Katzen im Gebiet der Waldsiedlung bzw. in der Nähe der angrenzenden Schrebergärten aus unerklärlichen Gründen verendet sind“, beginnt das Schreiben, welches am 18. Jänner 2024 an die Bürger der Marktgemeinde Arnoldstein erging. Man gehe davon aus, dass die Katzen an den Folgen eines Giftköders verendet sind. Darum mahnt man nun alle Tierhalter zur Vorsicht!

Mögliche Giftköder-Funde der Polizei melden

„Weiters wird ersucht, jegliche Hinweise betreffend der Auslegung bzw. Auffindung von Giftködern direkt an die Marktgemeinde Arnoldstein bzw. an die Polizeiinspektion Arnoldstein weiterzuleiten“, erklärt man abschließend.