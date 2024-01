Uni Klagenfurt: Neues Patent für Mini-Helikopter

Dass Mini-Helikopter Erdbeben- oder Überschwemmungsgebiete abfliegen und Bilder aufnehmen, ist mittlerweile keine Seltenheit mehr. Wollte man aber Gebiete längerfristig im Blick halten, war das bisher aufgrund der begrenzten Robustheit des autonomen Verhaltens der Drohnen und der Notwendigkeit, dass sie von Menschen überwacht und im Fehlerfall korrigiert werden müssen, nicht möglich.

Forscher der Uni Klagenfurt dabei

Damit diese Einschränkungen überwunden werden, hat nun ein Forschungsteam eine Technologie für autonome Luftfahrzeuge entwickelt, mit der z.B. Mini-Helikopter in der Lage sind, wiederholte Einsätze für langfristige Beobachtungsaufgaben ohne menschliches Eingreifen umzusetzen. Roland Brockers, Stephan Weiss und Christian Brommer sind Teil der Forschungsgruppe „Control of Networked Systems (CNS)“ an der Universität Klagenfurt.

Patent genehmigt

„Einerseits brauchen wir vollständige Plattformautonomie inklusive einer Notfallreaktion, damit die Missionen unabhängig von Menschen durchgeführt werden können. Andererseits müssen die Flieger präzise auf einer Aufladestation landen können, um sich automatisch wieder aufzuladen. Dazu brauchen wir ein visuelles Navigationssystem ähnlich den menschlichen Augen, welches bekannte Markierungen in der Nähe der Landestationen erkennt“, erklärte man in einer Aussendung. Beides ist den Forschern gelungen. Mittlerweile konnte eine elf-stündige Mission mit 48 Flugsegmenten in vollständiger Autonomie in Tests erzielt werden. Das Patent wurde Anfang Jänner 2024 genehmigt.